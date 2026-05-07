Shakira anuncia la nueva canción para el Mundial 2026: ¿En cuántas ediciones ha participado la colombiana?

A poco más de un mes para que el mundo del fútbol se paralice con el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, este jueves 7 de mayo se emitió un importante anuncio para el certamen: su himno.

El tema “Dai Dai”, interpretado por Shakira, será la canción oficial para la Copa del Mundo de este año, el cual se disputará entre junio y julio.

Por medio de la cuenta de Instagram de la FIFA y de la propia colombiana, se dio a conocer un breve registro grabado en el Estadio Maracaná, en Brasil, donde la colombiana luce con el balón “Trionda” e interpretando su nueva canción.

En el video se observa a Shakira interpretando la canción, acompañada de diversos bailarines mientras realiza una coreografía en el campo de juego del Maracaná.

En la descripción de la publicación se aprecia que el próximo jueves 14 de mayo se estrenará la canción completa. A continuación, el registro:

¿En cuántos Mundiales ha participado Shakira?

Con la participación de Shakira en el Mundial 2026, la colombiana acumula en total de cuatro participaciones en la historia de los Mundiales: