Tiene 16 años, es medallista junior, hermano de un seleccionado nacional y competirá en un Mundial: “El fútbol no me llenó” / Mauricio Palma / Team Chile

En el desarrollo de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, un nombre destacó en torno a una disciplina que logró medallas en los últimos días de competencia.

Hablamos del gimnasta Arturo Rossel, que con apenas 16 años se quedó con la presea de plata en la categoría suelo.

“Me sentía en un ambiente de superhéroes, con deportistas muy en forma, maceteados. Fue todo bien loco”, aseguró en diálogo con el sitio oficial del Team Chile,

Para los futboleros, su apellido es conocido, pues es el hermano de Juan Francisco Rossel, jugador de la UC y seleccionado de La Roja Sub 20.

“Practiqué fútbol un tiempo y aunque no era malo, como que no me llenó, no era lo mío. Entonces, a los seis años me cambié a la gimnasia y ahí sí que comencé a disfrutar más”, expresó Arturo Rossel, que por estos días se encuentra en Italia participando de un concentrado internacional preparatorio para el Mundial Juvenil de Gimnasia, que se disputará en Filipinas del 20 al 24 de noviembre.

“Voy a estar una semana acá y luego mi idea es ir a Madrid (España) para seguir entrenando. Quiero seguir mejorando en suelo y en salto, que es donde tengo más posibilidades de avanzar. Igual tratar de conseguir una medalla. Quiero salir con una rutina mejor que la actual y también quiero mejorar los saltos”, concluyó quien apura a disputar unos Juegos Olímpicos a futuro y ganar una presea para Chile.