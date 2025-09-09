Justicia chilena ordena extradición de dos rugbiers argentinos acusados de abusar sexualmente de mujeres en Santiago

Durante la jornada de este martes, la justicia chilena solicitó la extradición de dos rugbiers argentinos acusados de abusar sexualmente de a mujeres en nuestro país.

Según información del diario Los Andes, el hecho habría ocurrido en agosto de 2024, cuando los acusados, Enzo Falaschi y Matías Morales, jugaban para el Club Stade Français de la primera división del rugby en Chile.

Ambos deportistas habrían salido de fiesta a una discoteca junto a otros compañeros y jugadoras de hockey en Vitacura. Luego de abandonar el recinto, Falaschi y Morales, junto a otro rugbier, se dirigieron a un departamento con dos de las jóvenes, quienes denunciaron haber sido abusadas sexualmente.

El miércoles 3 de septiembre, los argentinos fueron detenidos en Mendoza por orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y permanecen en prisión preventiva al otro lado de la cordillera.

El medio trasandino conversó con la abogada de Falaschi, quien reconoció que su representado no estaba al tanto de la denuncia y aseguró que ya rechazaron la extradición, argumentando que sería un riesgo para la seguridad de los deportistas debido a los recientes hechos de violencia entre ambos países en el fútbol.