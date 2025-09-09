;

Justicia chilena ordena extradición de dos rugbiers argentinos acusados de abusar sexualmente de mujeres en Santiago

Los deportistas fueron detenidos en Mendoza, donde permanecen en prisión preventiva.

Javier Catalán

Fotos: @enzofalaschi y @mati.morales97

Fotos: @enzofalaschi y @mati.morales97

Durante la jornada de este martes, la justicia chilena solicitó la extradición de dos rugbiers argentinos acusados de abusar sexualmente de a mujeres en nuestro país.

Según información del diario Los Andes, el hecho habría ocurrido en agosto de 2024, cuando los acusados, Enzo Falaschi y Matías Morales, jugaban para el Club Stade Français de la primera división del rugby en Chile.

Revisa también:

ADN

Ambos deportistas habrían salido de fiesta a una discoteca junto a otros compañeros y jugadoras de hockey en Vitacura. Luego de abandonar el recinto, Falaschi y Morales, junto a otro rugbier, se dirigieron a un departamento con dos de las jóvenes, quienes denunciaron haber sido abusadas sexualmente.

El miércoles 3 de septiembre, los argentinos fueron detenidos en Mendoza por orden del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y permanecen en prisión preventiva al otro lado de la cordillera.

El medio trasandino conversó con la abogada de Falaschi, quien reconoció que su representado no estaba al tanto de la denuncia y aseguró que ya rechazaron la extradición, argumentando que sería un riesgo para la seguridad de los deportistas debido a los recientes hechos de violencia entre ambos países en el fútbol.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad