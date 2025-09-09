;

Unión Española alza la voz y aclara el estado del Santa Laura en medio de polémica por la Supercopa

El cuadro hispano comunicó que “la instalación de las nuevas torres de iluminación avanzan de manera satisfactoria” y que el partido de este sábado ante Audax Italiano se jugará con “total normalidad”.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El Estadio Santa Laura ha estado en el centro de la polémica en los últimos días debido a los líos para la programación de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, pactada para este 14 de septiembre en el recinto de Independencia.

El reducto donde Unión Española ejerce su localía se encuentra en plenas obras debido a la instalación de nuevas luminarias, lo que ha puesto en duda la definición entre albos y azules pese a la insistencia de la ANFP de desarrollar el partido.

En medio de las declaraciones cruzadas entre el ente rector del fútbol chileno y las autoridades por las condiciones del recinto deportivo, el club hispano emitió un comunicado este martes para dar a conocer el avance de los trabajos en Santa Laura.

A través de sus redes sociales, la institución de colonia informó que “la instalación de las nuevas torres de iluminación en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados, en el marco del proyecto de modernización de la luminaria de la Catedral".

“En este contexto, confirmamos que el partido correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional, donde enfrentaremos a Audax Italiano este sábado a las 12:30 horas, se disputará con total normalidad", agregaron.

Además, consignaron que “el acceso del público no se verá afectado por las obras, manteniéndose las condiciones de seguridad y comodidad para todos los asistentes".

“Agradecemos el apoyo y comprensión de nuestra hinchada en este proceso de mejoras que buscan seguir potenciando nuestro estadio y la experiencia de quienes lo visitan", concluye el comunicado.

