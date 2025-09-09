Unión Española alza la voz y aclara el estado del Santa Laura en medio de polémica por la Supercopa

El Estadio Santa Laura ha estado en el centro de la polémica en los últimos días debido a los líos para la programación de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, pactada para este 14 de septiembre en el recinto de Independencia.

El reducto donde Unión Española ejerce su localía se encuentra en plenas obras debido a la instalación de nuevas luminarias, lo que ha puesto en duda la definición entre albos y azules pese a la insistencia de la ANFP de desarrollar el partido.

En medio de las declaraciones cruzadas entre el ente rector del fútbol chileno y las autoridades por las condiciones del recinto deportivo, el club hispano emitió un comunicado este martes para dar a conocer el avance de los trabajos en Santa Laura.

A través de sus redes sociales, la institución de colonia informó que “la instalación de las nuevas torres de iluminación en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK avanzan de manera satisfactoria y conforme a los plazos estipulados, en el marco del proyecto de modernización de la luminaria de la Catedral".

“En este contexto, confirmamos que el partido correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional, donde enfrentaremos a Audax Italiano este sábado a las 12:30 horas, se disputará con total normalidad", agregaron.

Además, consignaron que “el acceso del público no se verá afectado por las obras, manteniéndose las condiciones de seguridad y comodidad para todos los asistentes".

“Agradecemos el apoyo y comprensión de nuestra hinchada en este proceso de mejoras que buscan seguir potenciando nuestro estadio y la experiencia de quienes lo visitan", concluye el comunicado.