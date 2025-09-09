;

Sernac advierte por restricciones en venta de entradas a mayores de 55 años para la Supercopa: “Va a ser objeto de análisis por nuestra parte”

El director nacional de la orgánica abordó una eventual discriminación arbitraria luego que la ANFP dispuso que personas sobre 55 años tendrán preferencia para ver el partido en el Santa Laura.

Carlos Madariaga

La insólita medida tomada por la ANFP respecto de la “venta dirigida” para la Supercopa no ha generado todavía el entusiasmo esperado.

Con el hecho de restringir el proceso a mayores de 55 años, hasta ayer lunes había poco más de 600 entradas vendidas para el partido del domingo en el estadio Santa Laura.

Sin embargo, desde el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) expresaron sus reparos, advirtiendo que ya han recibido quejas por parte de aquellos fanáticos que no han podido comprar.

“Hay muy pocos reclamos todavía, no es una cifra significativa, pero en general, todo lo que tiene que ver con los espectáculos deportivos es una situación de alta preocupación. Hemos visto suspensiones, problemas con abonados. Tenemos que analizar si supone una discriminación arbitraria. No sabemos cuál es la justificación que hay detrás”, explicó el director nacional de la orgánica, Andrés Herrera, en diálogo con 24 Horas.

“Uno puede suponer que van a tener un comportamiento más acorde con el desarrollo del espectáculo, pero no hemos escuchado una explicación de cuál es la razón”, remarcó, apuntando que puede haber sanciones al respecto.

“Si no hay una explicación de porqué se impide el acceso a personas de más baja edad, si no hay una razón objetiva para que un segmento de la población no pueda acceder, eso va a ser objeto de análisis por parte nuestra”, concluyó el director del SERNAC.

