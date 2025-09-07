El estado del Santa Laura a falta de una inspección final para albergar la Supercopa Chilena 2025 / ADN Radio

La Supercopa Chilena ha sufrido durante el año una serie de postergaciones por problemas de seguridad ante la opción de que se pueda albergar en cancha neutral el juego entre Colo Colo y la U de Chile.

En medio de polémicas por la “venta dirigida” a hinchas mayores de 55 años y que estén en las bases de datos de la ANFP, se agendó para el domingo 14 de septiembre, en Santa Laura, la disputa del encuentro.

Sin embargo, la última duda está respecto de las condiciones del recinto deportivo, considerando que Unión Española inició semanas atrás la instalación de las nuevas luminarias.

En caso de que todo esté listo, Santa Laura podrá recibir la Supercopa Chilena sin problemas, para lo cual habrá una inspección por parte de las autoridades este lunes.

En registro al que tuvo acceso ADN Deportes, se aprecian avances importantes en la torre sur oriente, la que hasta hace una semana tenía apenas la base con fierros, sin el cemento que ahora presenta.

A esos progresos se suma también la preocupación de la ANFP por la cancha, al punto que este domingo el césped del Santa Laura lució tapado para evitar que la lluvia que cayó en Santiago durante este domingo pudiera afectar la calidad del pasto.