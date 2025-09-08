;

PREVIA. Buscando no ser colistas: Chile recibe a Uruguay en el Estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias

La Roja culmina la verdadera pesadilla que ha significado el camino al próximo mundial. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Chile y Uruguay se ven las caras en el Estadio Nacional

Chile y Uruguay se ven las caras en el Estadio Nacional

Toda pesadilla, por suerte, tiene su final. El pasado jueves, Chile vivió su penúltima estación del viacrucis que han significado las Eliminatorias, pero aún faltan 90 minutos para terminar todo de una vez por todas.

Luego de caer ante Brasil en Río de Janeiro, La Roja tiene un último encuentro por el camino hacia la Copa del Mundo 2026, a la cual no irá: recibe a Uruguay en el Estadio Nacional.

El cuadro que dirige interinamente Nicolás Córdova recibirá a los pupilos de Marcelo Bielsa, quienes vendrán festejando su clasificación definitiva al Mundial de fútbol del próximo año.

La Roja solo buscará quedarse con los tres puntos para no ser colista del torneoPara ello, debe vencer a Uruguay y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima.

Chile vs. Uruguay | En vivo, en directo, online, TV y formaciones

El duelo entre La Roja y los ‘charrúas’ podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHVESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 9 de septiembre

  • 20:30 hrs | Chile vs. Uruguay Estadio Nacional

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad