Gobierno responde a alcalde de Independencia por la Supercopa: “El país tiene que llevar a cabo sus espectáculos en cualquier comuna”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, apuntó a que están las condiciones de seguridad para que el duelo entre Colo Colo y la U se dispute en el Santa Laura.

Carlos Madariaga

Este domingo 14 de septiembre se debería jugar la Supercopa Chilena 2025 entre Colo Colo y la U de Chile en el estadio Santa Laura.

Todo a pesar de la oposición del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que en diálogo con ADN insistió en sus cuestionamientos respecto al desarrollo del cotejo.

"Yo he sido muy enfático en decir que no están las condiciones para garantizar seguridad en una final de Supercopa, pero la tozudez del Delegado Presidencial y la ANFP son posiciones contrapuestas. Quienes tendrán que responder si hay hechos de violencia son el delegado y la ANFP", remarcó al respecto el edil.

Sin embargo, la disposición es que el partido se dispute. "Se han llevado a cabo todos los preparativos posibles para el desarrollo de ese encuentro. La propuesta de este partido recae en la ANFP, tenemos que estar preparados para llevar a cabo eventos deportivos y debemos garantizar los elementos de seguridad. La definición de si se juega o no es algo que debe ver la ANFP con sus socios. Nos hemos preparado para que se juegue", remarcó el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, durante su visita inspectiva al Estadio Nacional con miras al Mundial Sub 20.

“Los espectáculos deportivos se pueden llevar a cabo con una buena planificación en cualquier parte de este país. No tenemos problemas donde se juegue, en tanto, en conjunto con las autoridades locales, llevemos a cabo los requisitos de seguridad que se solicitan”, planteó, cuestionando la opinión del edil de Independencia.

“La opinión de los alcaldes es importante, pero el país tiene que llevar a cabo sus espectáculos en cualquiera de las comunas donde corresponda”, concluyó Víctor Ramos.

