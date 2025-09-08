Pablo Solari se rinde ante un jugador de Colo Colo y aborda la posibilidad de volver al “Cacique”: “Me encantaría”

Pablo Solari no olvida a Colo Colo. En una reciente entrevista, el delantero que hoy milita en el Spartak de Moscú abordó su cariño por el “Cacique” y aseguró que le gustaría volver al cuadro de Macul en un futuro.

“Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda mucho cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera”, señaló el “Pibe” en conversación con el streamer chileno Felipe González.

“Soy un agradecido de Talleres porque estuve seis años en inferiores y me dieron todo, me hicieron crecer como persona y jugador, pero mi carrera profesional la inicié en Colo Colo. Le agarré un cariño inmenso, nunca pensé que iba a ser tan fuerte. Obviamente, me encantaría volver”, remarcó el ex River Plate.

Además, Pablo Solari destacó a dos jugadores del actual plantel albo: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda. “Vichito es un crack. Una excelente persona. Siempre hemos estado en contacto. En un amistoso entre Colo Colo y River Plate, creo que lo lesioné. Me sentía re mal. Le pedí disculpas en el momento”, indicó sobre el mediocampista de 22 años.

En cuanto a Cepeda, el argentino comentó que lo ve listo para jugar en el fútbol europeo. “Lo conozco, es muy bueno. Obviamente, juega en una posición muy parecida a la mía. Saca mucha diferencia, me gusta su juego. Lo veo muy bien, preparado para dar el salto a Europa tranquilamente”, concluyó Solari.