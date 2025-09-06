Alcalde de Independencia arremete contra la ANFP y Delegación Presidencial por la Supercopa: “Si hay hechos de violencia...”

A una semana de la Supercopa, persiste la incertidumbre sobre si realmente se realizará el partido, que, de momento, está agendado en el Santa Laura.

La ANFP y Gonzalo Durán, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, insisten en que el encuentro se jugará en la fecha estipulada. Universidad de Chile quiere postergar por la cercanía con el partido ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana, y Colo Colo mantiene su postura de que se juegue ida y vuelta.

Otro que ha mostrado una actitud negativa ante la realización de la final es Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, quien en conversación con ADN Deportes volvió a criticar el choque en su comuna.

“Nadie quiere que el partido se juegue. Ni Colo Colo, ni la U, ni el municipio de Independencia. El Ministro Cordero también ha manifestado su preocupación por las obras que existen en el Santa Laura y el riesgo que tiene ese partido”, comenzó diciendo.

“Yo he sido muy enfático en decir que no están las condiciones para garantizar seguridad en una final de Supercopa, pero la tozudez del Delegado Presidencial y la ANFP son posiciones contrapuestas. Quienes tendrán que responder si hay hechos de violencia son el delegado y la ANFP”, sentenció el alcalde.