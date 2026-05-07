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WWE vuelve Chile: a esta hora parte la venta de entradas hoy jueves (y cuánto valen)

La empresa de lucha libre más importante del mundo regresa a Santiago con su South America Live Tour. Revisa todos los detalles y condiciones para comprar tickets.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / WWE

La WWE vuelve a Chile con un nuevo espectáculo en Santiago y este jueves comienza una de las etapas más esperadas por los fanáticos: la venta general de entradas para el evento que se realizará en el Movistar Arena.

El show forma parte del South America Live Tour y está programado para el 12 de septiembre de 2026.

La venta general partirá este jueves 7 de mayo a las 10:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

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La venta general de entradas comenzará a las 10:00 horas de este jueves a través del sistema Puntoticket.

A diferencia de las jornadas anteriores de preventa, en esta etapa ya no será necesario cumplir con condiciones como ser cliente Tenpo o FAN, aunque se mantendrá el límite de cuatro entradas por transacción.

El valor de las entradas parte en los $39.100, mientras que las más cara bordea los $195.500.

El regreso de WWE a nuestro país genera alta expectativa por la presencia de figuras internacionales y por el vínculo local con Stephanie Vaquer, una de las luchadoras chilenas más destacadas del circuito mundial.

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