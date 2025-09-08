;

FOTOS. Misiles rusos destruyen casa de un jugador de la selección de Ucrania: “Mi esposa y mi hija estaban allí”

El futbolista ucraniano, Georgiy Sudakov, mostró en sus redes sociales cómo quedó su hogar tras el bombardeo, del cual su madre, esposa e hija se salvaron de milagro.

Georgiy Sudakov, volante del Benfica y de la selección de Ucrania, informó a través de sus redes sociales que varios misiles rusos impactaron y destruyeron su vivienda la noche del pasado 7 de septiembre en Kiev.

“Así es como luce mi casa después de esta noche. Mi esposa con mi hija y mi madre estaban allí”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes que muestran los daños que sufrió su hogar.

Afortunadamente, su madre, su hija de 3 años y su esposa, embarazada de más de 7 meses, salieron ilesas tras haberse resguardado en el búnker antimisiles del subsuelo del edificio al momento del impacto. “Fue una noche terrible. Gracias a Dios estamos vivos”, respondió la mujer de Sudakov en otra publicación.

“El techo y los apartamentos de los pisos superiores fueron destruidos, las puertas del ascensor fueron voladas, las ventanas estaban rotas y había una montaña de escombros alrededor”, agregó el mediocampista de 23 años.

En el momento del bombardeo, Georgiy Sudakov se encontraba concentrado con la selección de Ucrania en Polonia, donde se prepara para enfrentar este martes a Azerbaiyán por la segunda jornada de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

