Afirman que Contraloría alista informe “poco amable” contra ministra Steinert por salida de alta funcionaria de la PDI

La Contraloría General de la República prepara un informe que podría complicar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de la investigación por el despido de una alta funcionaria de la PDI, según antecedentes publicados por Ex-Ante.

El caso apunta al oficio que Steinert envió en marzo al director general de la PDI, Eduardo Cerna, para solicitar información sobre la redestinación de cuatro policías de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.

Ese equipo trabajaba en la operación para desbaratar al denominado “Clan Chen”, causa que la actual ministra lideró cuando era fiscal de Tarapacá.

El oficio de Steinert que revisa la Contraloría

De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, la Contraloría pidió el 1 de abril al Ministerio de Seguridad explicar en un plazo de 10 días las razones de esa solicitud. El requerimiento se originó a partir de una presentación del diputado Raúl Leiva, del PS.

El punto central es determinar si Trinidad Steinert tenía facultades para pedir antecedentes a la policía civil respecto de una investigación que encabezó antes de llegar al Gobierno. Días después de ese oficio reservado, fue destituida la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

La ministra ha negado haber intervenido en la salida de Peña. Sin embargo, altas fuentes oficiales citadas por Ex-Ante señalaron que el texto del organismo contralor “no será un informe amable” para la secretaria de Estado.

Según la publicación, en La Moneda también se manejaría esa información, aunque las objeciones específicas que contendría el pronunciamiento permanecen bajo reserva. El informe se conocería esta semana o, a más tardar, la próxima.

El caso vuelve a instalar presión sobre Steinert, cuya gestión ha enfrentado cuestionamientos políticos. Además, según Cadem, figura como la segunda ministra con menor aprobación del gabinete.

Hasta ahora, el director de la PDI ha sostenido que él tomó la decisión de despedir a Consuelo Peña, aunque no ha detallado públicamente los motivos de fondo. La controversia se mantiene abierta mientras se espera el pronunciamiento de Contraloría.