Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: queman cuatro camionetas a 24 horas del operativo en Temucuicui

Un nuevo ataque incendiario se registró en la región de La Araucanía, durante las últimas horas, luego de que desconocidos quemaran al menos cuatro camionetas en la provincia de Malleco.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en la ruta R-49, específicamente en el sector del exfundo Santa Balbina.

Hasta ahora, no se han informado personas lesionadas ni detenidas por este ataque.

En el sitio del suceso, además, fue encontrado un lienzo con un mensaje dirigido contra personal policial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el texto decía: “No se tocan nuestros pichikeche (niños) pako asesino (sic)”, a propósito de la denuncia de comunidades del sector que acusaron que Carabineros habría agredido a un niño de 4 años durante el despliegue.

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