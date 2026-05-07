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“No es el próximo COVID, pero...”: esto dice la OMS sobre alarmante brote de virus Hanta en crucero

El organismo internacional llamó a mantener la calma, pese a la presencia de la cepa Andes en uno de los casos, y enfatizó que la clave está en la información oportuna para evaluar la real exposición al virus.

Cristóbal Álvarez

27 May 2022, Berlin: 27.05.2022, Berlin. A fire mouse (Apodemus agrarius) sits on the ground in a farm and eats grains, which have fallen down here, in front of a chicken coop. The species is easily recognized by the narrow black stripe on its back (eel line). The mouse is considered to be a vector of the hantavirus. Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa (Photo by Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images)

27 May 2022, Berlin: 27.05.2022, Berlin. A fire mouse (Apodemus agrarius) sits on the ground in a farm and eats grains, which have fallen down here, in front of a chicken coop. The species is easily recognized by the narrow black stripe on its back (eel line). The mouse is considered to be a vector of the hantavirus. Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa (Photo by Wolfram Steinberg/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Durante los últimos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordó la situación sanitaria registrada a bordo del crucero MV Hondius, donde un brote de virus Hanta ha dejado tres pasajeros fallecidos, descartando que el caso represente una emergencia pandémica similar al COVID-19.

En ese contexto, la epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, afirmó que “esto no es el próximo COVID”, aunque advirtió que el hanta corresponde a una enfermedad infecciosa grave.

Según explicó, los contagios no son frecuentes, pero pueden tener consecuencias fatales: “Se trata de una enfermedad infecciosa que, si las personas se infectan, y las infecciones son poco comunes, pueden morir”.

Asimismo, se confirmó que uno de los casos detectados corresponde a la variante Andes, la única cepa del virus Hanta que puede transmitirse entre personas, lo que ha generado preocupación entre los pasajeros y autoridades sanitarias.

Pese a ello, la especialista llamó a mantener la calma, señalando que el temor frente a este tipo de situaciones es esperable, pero que debe enfrentarse con información clara y oportuna.

La información y datos tempranos y precisos es fundamental”, sostuvo, enfatizando que esto permitirá determinar con mayor claridad el nivel real de exposición al virus.

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