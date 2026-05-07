“No es el próximo COVID, pero...”: esto dice la OMS sobre alarmante brote de virus Hanta en crucero
El organismo internacional llamó a mantener la calma, pese a la presencia de la cepa Andes en uno de los casos, y enfatizó que la clave está en la información oportuna para evaluar la real exposición al virus.
Durante los últimos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordó la situación sanitaria registrada a bordo del crucero MV Hondius, donde un brote de virus Hanta ha dejado tres pasajeros fallecidos, descartando que el caso represente una emergencia pandémica similar al COVID-19.
En ese contexto, la epidemióloga de la OMS, María Van Kerkhove, afirmó que “esto no es el próximo COVID”, aunque advirtió que el hanta corresponde a una enfermedad infecciosa grave.
Según explicó, los contagios no son frecuentes, pero pueden tener consecuencias fatales: “Se trata de una enfermedad infecciosa que, si las personas se infectan, y las infecciones son poco comunes, pueden morir”.
Asimismo, se confirmó que uno de los casos detectados corresponde a la variante Andes, la única cepa del virus Hanta que puede transmitirse entre personas, lo que ha generado preocupación entre los pasajeros y autoridades sanitarias.
Pese a ello, la especialista llamó a mantener la calma, señalando que el temor frente a este tipo de situaciones es esperable, pero que debe enfrentarse con información clara y oportuna.
“La información y datos tempranos y precisos es fundamental”, sostuvo, enfatizando que esto permitirá determinar con mayor claridad el nivel real de exposición al virus.
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