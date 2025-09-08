;

PREVIA. Clasificatorias 2026, última fecha: dónde, cuándo y cómo ver los partidos en vivo, online, y en TV

El camino a la próxima Copa del Mundo llega a su final, solo la batalla entre Bolivia y Venezuela, por el repechaje, como gran atractivo.

Gonzalo Miranda

Las Clasificatorias 2026 se terminan. Este martes, con cinco partidos casi en paralelo, el camino hacia el próximo Mundial termina con la Selección Chilena dando pena, una vez más.

La Roja solo buscará quedarse con los tres puntos para no ser colista del torneo. Para ello, debe vencer a Uruguay y esperar que Perú no le gane a Paraguay en Lima.

Por otra parte, habrá encuentros solo para cerrar el camino, como el choque entre Ecuador y Argentina. Pero la emoción estará puesta en Maturín y La Paz.

Venezuela tiene la primera opción de ir al repechaje mundialista, y para ello recibirá a Colombia en su cancha. Sin embargo, Bolivia sueña con volver a una Copa del Mundo después de décadas, y para eso debe vencer a Brasil en El Alto.

La fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Los partidos de la jornada 18 los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHV, ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 9 de septiembre

  • 20:00 hrs | Ecuador vs. Argentina | Estadio Monumental, Guayaquil
  • 20:30 hrs | Perú vs. Paraguay | Estadio Nacional, Lima
  • 20:30 hrs | Venezuela vs. Ecuador | Estadio Municipal, Maturín
  • 20:30 hrs | Bolivia vs. Brasil | Estadio Municipal de El Alto, La Paz
  • 20:30 hrs | Chile vs. Uruguay | Estadio Nacional, Santiago

