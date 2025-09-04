;

Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026: así quedó la clasificación general tras la derrota de Chile ante Brasil

A La Roja solo le queda pelear por no ser colista del camino a la próxima Copa del Mundo.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

Jueves por la noche y la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026 llegó a su final. Con cinco partidos, la fecha finalizó con miras a lo que será el próximo martes, cuando se cierre definitivamente el proceso.

En ello, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay clasificaron al Mundial 2026 de Norteamérica, y solo restan dos “finales”.

La primera será quién irá al repechaje para decir presente en la Copa del Mundo: Venezuela y Bolivia se jugarán dicho cupo.

Por otra parte, Chile tendrá que recibir a Uruguay en el Estadio Nacional, esperando que Perú caiga ante Paraguay para no ser colista de las Eliminatorias.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

