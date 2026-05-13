Chile confirma importante cambio para celulares y computadores con cargador único: ¿Desde cuándo comenzará a regir?

Un solo cargador para todos: Chile confirma importante cambio para celulares y computadores / fcafotodigital

Chile dio un paso importante hacia la estandarización de los cargadores electrónicos, luego establecer un cargador universal para 11 categorías de dispositivos tecnológicos.

La normativa, derivada de la Ley N.º 21.695, oficializó el uso del cargador USB Tipo C (USB-C) para distintos equipos, con el fin de reducir costos para los consumidores y disminuir la generación de residuos.

La norma también obliga a los fabricantes y a los vendedores a informar claramente si el producto incluye cargador, cuáles son sus capacidades de carga y si es compatible con carga rápida.

¿Desde cuándo comenzará a regir?

La implementación será gradual. Los primeros en adaptarse serán los teléfonos celulares nuevos que se comercialicen en el país, los que deberán cumplir con la exigencia a partir de octubre de 2026 .

En octubre de 2028 , la obligación se extenderá al resto de los dispositivos, entre ellos computadores portátiles, tablets, cámaras digitales, audífonos, parlantes portátiles, lectores electrónicos, teclados, ratones y consolas de videojuegos portátiles.

Los dispositivos y cargadores que ya tienen las personas podrán seguir utilizándose con normalidad.

Al respecto, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, valoró la medida y señaló que la medida contribuirá al ahorro de los hogares, sumándose a la tendencia impulsada por la Unión Europea.