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“Pido las disculpas”: Presidente Kast se reúne con alcaldes en La Moneda tras polémica por exclusión de ediles independientes

Ante la molestia de diversos municipios, el Presidente reconoció errores en la comunicación y planteó una nueva etapa de intercambio con los gobiernos locales.

Mario Vergara

Agencia Uno

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó este miércoles un encuentro en el Salón Montt Varas de La Moneda con más de 60 alcaldes. La reunión, que contó con una amplia presencia del gabinete ministerial, estuvo marcada por las críticas previas de diversos jefes comunales que no fueron invitados, lo que motivó un inicio de jornada con excusas protocolares por parte del Mandatario.

“Gracias por acoger el llamado que hicimos desde el gobierno para poder conversar, pero sobre todo escuchar. Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente, vamos a mejorar las comunicaciones para hacerlo de mejor manera”, manifestó Kast al abrir la sesión.

La molestia de los independientes

Uno de los puntos más tensos de la jornada fue la denuncia del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien acusó una selección arbitraria por partidos políticos. Toledo calificó la exclusión de los independientes como una “falta de respeto” y señaló que la distinción entre oficialismo y oposición “le hace mal a Chile”. Según el edil, otros jefes comunales, como Felipe Muñoz de Estación Central, también fueron omitidos de la cita oficial.

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Pese a los reclamos, el encuentro sí contó con figuras como Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Karina Delfino (Quinta Normal), Claudia Pizarro (La Pintana), Paulina Bobadilla (Quilicura) y Miguel Concha (Peñalolén).

Hacia un diálogo permanente

En su alocución, el Jefe de Estado propuso que estas instancias de intercambio se vuelvan habituales para mejorar el diseño de las políticas públicas. “No digo todas las semanas ni todos los meses, pero queremos que haya una posibilidad real de intercambiar, de dialogar, no necesariamente vamos a llegar a acuerdos en todas las cosas, pero creo que es una buena instancia de conversación”, planteó el Presidente.

El Mandatario advirtió que la mayoría de las decisiones tomadas en el Congreso afectan directamente a los municipios, por lo que es vital que los alcaldes participen en el proceso previo a las leyes. Respecto al escenario económico, Kast sostuvo: “Yo comparto que la crisis no la pueden pagar los que tienen menos. Pero para que no la paguen los menos, tenemos que tener una visión de la situación. Y si no la pagan los que tienen menos, al país le tiene que ir bien. Y yo creo que también podemos encontrar puntos de encuentro en cómo al país le puede ir bien”.

En la cita participaron ministros clave del comité político y sectorial, incluyendo a Claudio Alvarado (Interior), Jorge Quiroz (Hacienda), Trinidad Steinert (Seguridad) e Iván Poduje (Vivienda), reforzando el carácter técnico-político de la convocatoria.

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