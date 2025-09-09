Este martes, en el Estadio Municipal de El Alto, Bolivia logró la hazaña y consiguió una histórica victoria por 1-0 ante Brasil en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, para quedarse con el cupo del repechaje rumbo al Mundial de 2026.

En un ajustado partido y pendiente del resultado de Venezuela ante Colombia, el equipo de Óscar Villegas tomó la iniciativa desde el inicio y apostó a hacer sentir los más de 4.000 metros de altura ante los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Así, la “Verde” generó varias ocasiones, avisando de entrada con un potente disparo de Luis Haquín (6′) que exigió a Alisson. Más tarde, el arquero brasileño volvió a intervenir tras un remate de Miguel Terceros desde la derecha, enviando la pelota al córner.

Pese a las buenas intervenciones del portero del Liverpool, el combinado altiplánico encontraría su recompensa sobre el término del primer tiempo. A los 45+2′, Roberto Fernández cayó en el área brasileña después de una infracción de Bruno Guimarães y, tras la revisión del VAR, el árbitro chileno Cristian Garay no dudó en cobrar penal.

Desde los doce pasos, Miguel Terceros (45+4′) no falló y cambió la pena máxima por gol para marcar el 1-0, resultado que los locales lograron sostener hasta el final para desatar los festejos de los más de 20 mil hinchas que llegaron a El Alto.

Con esto, Bolivia culminó las Eliminatorias en el séptimo lugar de la tabla con 20 puntos, acabando con la ilusión de Venezuela (18) y logrando el boleto para disputar el repechaje en marzo próximo, donde intentará clasificarse al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Por su parte, Brasil quedó ubicaba en la quinta posición con 28 unidades. El elenco de Ancelotti ya había clasificado hace varias jornadas e irá de manera directa a la Copa del Mundo en Norteamérica.