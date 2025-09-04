;

Próximo partido de Chile: dónde, cuándo y contra quién juega por las Eliminatorias 2026

La Roja se despide del proceso camino a la Copa del Mundo en casa, ante el equipo de Marcelo Bielsa.

Gonzalo Miranda

Selección Chilena de Fútbol | Getty Images

Selección Chilena de Fútbol | Getty Images

Toda pesadilla, por suerte, tiene su final. Este jueves, Chile vivió su penúltima estación del viacrucis que han significado las Eliminatorias, pero aún faltan 90 minutos para terminar todo de una vez por todas.

Luego de caer ante Brasil en Río de Janeiro, La Roja tiene un último encuentro por el camino hacia la Copa del Mundo 2026, a la cual no irá: recibe a Uruguay en el Estadio Nacional.

El cuadro que dirige interinamente Nicolás Córdova recibirá a los pupilos de Marcelo Bielsa, quienes vendrán festejando su clasificación definitiva al Mundial de fútbol del próximo año.

Chile vs. Uruguay | En vivo, en directo, online, TV y formaciones

El duelo entre La Roja y los ‘charrúas’ podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHV, ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 9 de septiembre

  • 20:30 hrs | Chile vs. Uruguay | Estadio Nacional

