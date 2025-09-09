;

VIDEO. Ecuador vence de local a Argentina en el cierre de las Eliminatorias: es la primera derrota de la albiceleste en 2025

Pese al triunfo de la Tri y la caída de los dirigidos por Lionel Scaloni, ambas selecciones ya tienen su boleto para el Mundial 2026.

Martín Neut

Ecuador v Argentina

Ecuador v Argentina / Franklin Jacome

Argentina cerró su participación en las Eliminatorias con una derrota en Guayaquil. La selección de Lionel Scaloni cayó 1-0 frente a Ecuador en el Estadio Monumental, en un encuentro que contó con muchas emociones.

El panorama se complicó de entrada para los visitantes a los 31’, con la expulsión de Nicolás Otamendi.

El único gol del partido llegó a los 45+13 minutos, cuando Enner Valencia transformó en gol un penal sancionado por el juez Wilmar Roldán, tras una falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado.

La Tri también quedó con diez jugadores en el complemento. Moisés Caicedo vio la roja al minuto 50 tras doble amarilla. Pese a ello, la Albiceleste no logró revertir el marcador.

Con el resultado, Ecuador finalizó en el segundo lugar de la tabla con 29 puntos y entregó la primera derrota de los albiceleste en el 2025. Mientras tanto Argentina cerró como líder absoluto con 38 unidades.

Ambas selecciones ya tienen asegurada su presencia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

