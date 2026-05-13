Conoce cómo puedes conseguir 14 láminas especiales del álbum del Mundial de 2026 / ALFREDO ESTRELLA

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 en Ciudad de México, Panini lanzó su álbum coleccionable con las 48 selecciones clasificadas a la competencia que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Esta es la edición más grande de la historia con 980 láminas y con sobres que contienen siete figuritas en lugar de las cinco tradicionales.

En el álbum hay una sección especial donde hay 14 láminas dedicadas a diferentes figuras que disputarán el Mundial 2026.

Cómo conseguir las 14 láminas especiales para el álbum del Mundial 2026.

En esta edición, el álbum físico y virtual cuenta con la sección especial de Coca-Cola Zero Azúcar donde los coleccionistas podrán conseguir 14 figuras de diferentes futbolistas.

Los futbolistas seleccionados para esta edición fueron: Lamine Yamal, Harry Kane, Virgil van Dijk, Federico Valverde, Lautaro Martínez, Gabriel Magalhães, Joško Gvardiol, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Santiago Giménez, Emiliano Martínez, Enner Valencia, Jefferson Lerma y Raúl Jiménez.

Los fanáticos podrán obtener un sobre al comprar dos Coca-Cola Zero Azúcar en lata de 350ml, 473ml o botella de 591ml más $500.

Esta promoción estará disponible en almacenes y negocios adheridos a la promoción o también adquiriendo dos six pack de los formatos recién mencionados más $1.500 a través de www.micoca-cola.cl

Además, para la versión virtual del álbum los fanáticos podrán escanear las figuritas y obtener su versión online para completar dicha colección.