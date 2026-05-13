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Conoce cómo puedes conseguir 14 láminas especiales del álbum del Mundial de 2026

La promoción estará disponible para todos los fanáticos en Chile, quienes podrán completar su colección.

Nicolás Lara Córdova

Conoce cómo puedes conseguir 14 láminas especiales del álbum del Mundial de 2026

Conoce cómo puedes conseguir 14 láminas especiales del álbum del Mundial de 2026 / ALFREDO ESTRELLA

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 en Ciudad de México, Panini lanzó su álbum coleccionable con las 48 selecciones clasificadas a la competencia que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Esta es la edición más grande de la historia con 980 láminas y con sobres que contienen siete figuritas en lugar de las cinco tradicionales.

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En el álbum hay una sección especial donde hay 14 láminas dedicadas a diferentes figuras que disputarán el Mundial 2026.

Cómo conseguir las 14 láminas especiales para el álbum del Mundial 2026.

En esta edición, el álbum físico y virtual cuenta con la sección especial de Coca-Cola Zero Azúcar donde los coleccionistas podrán conseguir 14 figuras de diferentes futbolistas.

Los futbolistas seleccionados para esta edición fueron: Lamine Yamal, Harry Kane, Virgil van Dijk, Federico Valverde, Lautaro Martínez, Gabriel Magalhães, Joško Gvardiol, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Santiago Giménez, Emiliano Martínez, Enner Valencia, Jefferson Lerma y Raúl Jiménez.

Los fanáticos podrán obtener un sobre al comprar dos Coca-Cola Zero Azúcar en lata de 350ml, 473ml o botella de 591ml más $500.

Esta promoción estará disponible en almacenes y negocios adheridos a la promoción o también adquiriendo dos six pack de los formatos recién mencionados más $1.500 a través de www.micoca-cola.cl

Además, para la versión virtual del álbum los fanáticos podrán escanear las figuritas y obtener su versión online para completar dicha colección.

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