El problema de toda la Eliminatoria sigue: Chile vuelve a pecar de falta de gol y cierra el camino al Mundial 2026 con un empate / RODRIGO ARANGUA

Este martes, la selección chilena lavó sus heridas tras la caída con Brasil y cerró las Eliminatorias con un empate, en cierto aspecto, inmerecido ante Uruguay en el estadio Nacional.

La “Celeste” comenzó con más ímpetu en el Nacional, aunque el elenco nacional se dispuso a ir a la refriega, buscando equiparar la mayor experiencia de los charrúas.

Así las cosas, a los 10 minutos, Chile tuvo su primera chance de riesgo con una interesante volea de Rodrigo Echeverría.

Darwin Núñez tuvo un remate frontal para la reacción de la “Celeste”, pero Vigouroux contuvo a tiempo. Tras ello, Lucas Cepeda guio los ataques nacionales, incluyendo un peligroso zurdazo a los 28 minutos.

Ya en el complemento, pese a que Mathías Olivera amenazó en los primeros segundos, el partido se volvió muy favorable a La Roja, con interesantes pasajes de Javier Altamirano y un buen ingreso de Vicente Pizarro.

Emiliano Ramos tuvo el 1-0 en inmejorable posición, pero desvió cuando tenía batido a Mele, que dio rebote tras la arremetida de Hormazábal.

ojalá sea el primer y último partido de Emiliano Ramos por la selección pic.twitter.com/6yrjPCEuGo — Cristobal (@painealbito) September 10, 2025

De ahí en más, Chile tuvo 15 minutos donde acumuló varias chances claras que no pudo concretar, incluyendo al respecto como foco del ataque a Ben Brereton.

El nacido en Inglaterra no pudo anotar en dos opciones más que claras, que se sumaron a otra lucida maniobra de Paulo Díaz que por poco no pudo entrar.

Ben Brereton se cae y no puede definir bien. pic.twitter.com/mSOugaTfiq — Julian. (@juuuliaaaaan) September 10, 2025

Con los ingresos de Gonzalo Tapia y Lucas Assadi, Chile intentó sacar más réditos de su momento, pero Uruguay supo manejar el ímpetu nacional y terminó imponiendo el físico, aunque no lo suficiente para ganar.

Así las cosas, La Roja no pudo cerrar la ruta mundialista con un triunfo y apenas completó 11 puntos en 18 fechas, culminando como colista de la tabla, tal como ocurrió en la ruta a Corea Japón 2002.