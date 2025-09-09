;

VIDEOS. Venezuela sufre humillante goleada de Colombia y dilapida el sueño de ir a su primer Mundial en 2026

Bolivia se quedó con el cupo de repechaje tras vencer a Brasil en El Alto.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN BARRETO

En la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Maturín y le puso fin al sueño “vinotinto” de clasificar a su primera Copa del Mundo.

El inicio parecía ideal para los locales, que se adelantaron rápidamente con tantos de Telasco Segovia (3′) y Josef Martínez (12′).

Sin embargo, Yerry Mina descontó (10′) para los cafeteros y antes del descanso apareció Luis Suárez (42′) para decretar el 2-2.

En la segunda mitad, el delantero colombiano se transformó en la gran figura de la noche al marcar tres goles más (50′, 59′ y 67′), mientras que Jhon Córdoba (78′) estiró aún más la diferencia. Sobre el final, Salomón Rondón (76′) descontó para la “Vinotinto”.

Con este resultado, y sumado al triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto, Venezuela quedó fuera del repechaje y dilapidó la posibilidad de disputar el primer Mundial de su historia.

