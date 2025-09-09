En la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Maturín y le puso fin al sueño “vinotinto” de clasificar a su primera Copa del Mundo.

El inicio parecía ideal para los locales, que se adelantaron rápidamente con tantos de Telasco Segovia (3′) y Josef Martínez (12′).

Así fue el golazo de Telasco Segovia!



— Klon Pérez (@klon_perez) September 9, 2025

Sin embargo, Yerry Mina descontó (10′) para los cafeteros y antes del descanso apareció Luis Suárez (42′) para decretar el 2-2.

🇨🇴 El GOL de Luis J. Suárez para el 2-2 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 41'

En la segunda mitad, el delantero colombiano se transformó en la gran figura de la noche al marcar tres goles más (50′, 59′ y 67′), mientras que Jhon Córdoba (78′) estiró aún más la diferencia. Sobre el final, Salomón Rondón (76′) descontó para la “Vinotinto”.

🇨🇴 GOL de Jhon Córdoba para el 3-6 de Colombia ante Venezuela 🇻🇪, al 78'

Con este resultado, y sumado al triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto, Venezuela quedó fuera del repechaje y dilapidó la posibilidad de disputar el primer Mundial de su historia.