VIDEOS. Venezuela sufre humillante goleada de Colombia y dilapida el sueño de ir a su primer Mundial en 2026
Bolivia se quedó con el cupo de repechaje tras vencer a Brasil en El Alto.
En la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Colombia goleó 6-3 a Venezuela en Maturín y le puso fin al sueño “vinotinto” de clasificar a su primera Copa del Mundo.
El inicio parecía ideal para los locales, que se adelantaron rápidamente con tantos de Telasco Segovia (3′) y Josef Martínez (12′).
Sin embargo, Yerry Mina descontó (10′) para los cafeteros y antes del descanso apareció Luis Suárez (42′) para decretar el 2-2.
Revisa también:
En la segunda mitad, el delantero colombiano se transformó en la gran figura de la noche al marcar tres goles más (50′, 59′ y 67′), mientras que Jhon Córdoba (78′) estiró aún más la diferencia. Sobre el final, Salomón Rondón (76′) descontó para la “Vinotinto”.
Con este resultado, y sumado al triunfo de Bolivia sobre Brasil en El Alto, Venezuela quedó fuera del repechaje y dilapidó la posibilidad de disputar el primer Mundial de su historia.