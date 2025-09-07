Uruguay libera a cuatro jugadores del viaje a Santiago para enfrentar a Chile / EITAN ABRAMOVICH

La selección chilena se prepara para cerrar las Eliminatorias al Mundial 2026, recibiendo el martes a Uruguay.

Mientras La Roja está eliminada hace rato y peleará por no ser colista, el cuadro charrúa aún festeja su clasificación a la cita planetaria luego de haber vencido a Perú.

La “Celeste” retomó este domingo los entrenamientos en Montevideo a la espera de viajar mañana lunes a Santiago.

Para aquella delegación, eso sí, Uruguay tiene una baja obligada, la de Mathías Olivera, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

A él se suman otras tres liberaciones en la concentración de Marcelo Bielsa: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Según lo informado por Flamengo, de Arrascaeta solo fue desconvocado por decisión técnica, mientras que Varela deberá ser evaluado por una pubalgia. En el caso de Pellistri, también presentó algunas molestias que no lo tenían 100% físicamente a disposición.

Ahora bien, Uruguay también volverá a tener jugadores habilitados tras cumplir su suspensión ante Perú. Hablamos de Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez, que podrán alinear ante La Roja.