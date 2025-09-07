;

Uruguay libera a cuatro jugadores del viaje a Santiago para enfrentar a Chile

La “Celeste” ya está clasificada al Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Uruguay libera a cuatro jugadores del viaje a Santiago para enfrentar a Chile

Uruguay libera a cuatro jugadores del viaje a Santiago para enfrentar a Chile / EITAN ABRAMOVICH

La selección chilena se prepara para cerrar las Eliminatorias al Mundial 2026, recibiendo el martes a Uruguay.

Mientras La Roja está eliminada hace rato y peleará por no ser colista, el cuadro charrúa aún festeja su clasificación a la cita planetaria luego de haber vencido a Perú.

Revisa también:

ADN

La “Celeste” retomó este domingo los entrenamientos en Montevideo a la espera de viajar mañana lunes a Santiago.

Para aquella delegación, eso sí, Uruguay tiene una baja obligada, la de Mathías Olivera, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

A él se suman otras tres liberaciones en la concentración de Marcelo Bielsa: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Según lo informado por Flamengo, de Arrascaeta solo fue desconvocado por decisión técnica, mientras que Varela deberá ser evaluado por una pubalgia. En el caso de Pellistri, también presentó algunas molestias que no lo tenían 100% físicamente a disposición.

Ahora bien, Uruguay también volverá a tener jugadores habilitados tras cumplir su suspensión ante Perú. Hablamos de Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez, que podrán alinear ante La Roja.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad