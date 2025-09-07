Fabián Hormazábal está llamado a ser uno de los pilares de la defensa de La Roja, que inicia un nuevo proceso tras el fracaso de no clasificar a tres Copas del Mundo seguidas, y este domingo abordó cómo lo está viviendo desde su perspectiva.

“Esa es la idea, de llamar a jugadores jóvenes. Se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento que todos se juegan la convocatoria”, señaló el jugador de Universidad de Chile.

Acerca del elogio y la posterior polémica por las palabras de Nicolás Córdova, quien aseguró que él era el mejor lateral del fútbol chileno y que por eso citó a Francisco Salinas de Coquimbo, dijo que “para mí es un tremendo orgullo que el seleccionador tenga ese punto de vista sobre mí. Todos los jugadores trabajamos por ser el mejor. Salinas es tremendo jugador, tiene méritos para estar acá y algún día tendrá su oportunidad”.

Sobre Mauricio Isla, dueño de la banda derecha en la “Generación Dorada”, mencionó: “No tuve muchas chances de hablar con él, pero sí lo veía siempre en la selección y es un modelo a seguir en el lateral derecho. Sé que es un proceso largo y que vienen jugadores detrás mío buscando su oportunidad”.

“Me lo tomo con mucha humildad. Para mí es un inicio de algo mucho mejor, intentaré mantener y mejorar mi rendimiento para seguir estando acá y hacerlo de la mejor manera en mi club”, agregó Fabián Hormazábal.

Además, al ser consultado sobre el fallo de Conmebol, sentenció: “Estoy muy contento por el fallo, pero por respeto a mis compañeros de Independiente prefiero no referirme al tema y hablar cuando esté en el club”.