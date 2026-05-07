Estudiante de 21 años muere tras recibir descarga eléctrica en sede La Granja de Inacap

En horas de la noche de este miércoles se reportó la muerte de un estudiante de 21 años, quien cursaba la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, al interior de la sede La Granja de Inacap.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando el joven manipulaba un tablero eléctrico durante un trabajo practico en medio de una clase.

Fue en ese momento en que “recibió una descarga, siendo auxiliado por sus mismos compañeros y por personal médico que acudió hasta el recinto, falleciendo posteriormente al interior del mismo”, señaló la comisaria de la PDI Karla Alarcón.

Investigan eventuales responsabilidades

Por instrucción del Ministerio Público, el caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos funcionarios se trasladaron junto a otros equipos especializados hasta la sede de Inacap.