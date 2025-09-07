;

Presidente de la AFA se reúne con Independiente tras “declaración de guerra” contra la Conmebol

Claudio “Chiqui” Tapia y Néstor Grindetti tuvieron una asamblea en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Siguen los coletazos por el fallo de la Conmebol que clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejó en el camino a Independiente.

El “Rojo” envió una carta al ente rector del fútbol sudamericano y a su presidente, Alejandro Domínguez, a modo de reclamo por la sanción, en la que también solicitaron retirar todos los artículos referidos a su club del museo de la organización.

Ante esta declaración de guerra de los de Avellaneda contra la Conmebol, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, citó a Néstor Grindetti, mandamás de Independiente, al predio de la AFA.

Revisa también:

ADN

Según informó TyC Sports, desde la federación argentina señalaron que “la postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo, y que buscar mediar entre el club y la Conmebol sería una posibilidad”.

Desde el entorno de Grindetti sostienen que la AFA nunca le brindó un respaldo a Independiente tras los graves sucesos vividos en el Libertadores de América y que solo reaccionaron cuando recayeron los castigos sobre la institución.

Lo cierto es que Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el “Rojo” sigue sumando enemigos en el continente.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad