Presidente de la AFA se reúne con Independiente tras “declaración de guerra” contra la Conmebol

Siguen los coletazos por el fallo de la Conmebol que clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y dejó en el camino a Independiente.

El “Rojo” envió una carta al ente rector del fútbol sudamericano y a su presidente, Alejandro Domínguez, a modo de reclamo por la sanción, en la que también solicitaron retirar todos los artículos referidos a su club del museo de la organización.

Ante esta declaración de guerra de los de Avellaneda contra la Conmebol, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, citó a Néstor Grindetti, mandamás de Independiente, al predio de la AFA.

Según informó TyC Sports, desde la federación argentina señalaron que “la postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo, y que buscar mediar entre el club y la Conmebol sería una posibilidad”.

Desde el entorno de Grindetti sostienen que la AFA nunca le brindó un respaldo a Independiente tras los graves sucesos vividos en el Libertadores de América y que solo reaccionaron cuando recayeron los castigos sobre la institución.

Lo cierto es que Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el “Rojo” sigue sumando enemigos en el continente.