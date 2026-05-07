¿Sigue la lluvia en Santiago hoy jueves? Esto dice la Dirección Meteorológica de Chile / Getty Images

Intensas lluvias se registraron en Santiago y en otras zonas de la capital desde horas de la tarde del pasado miércoles.

El frente, que se mantuvo hasta horas de la noche, también dejó fuertes rachas de viento e incluso tormentas eléctricas.

Por ello, muchos se preguntan si las lluvias continuarán este jueves en la región Metropolitana.

¿Sigue la lluvia en Santiago hoy jueves?

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Santiago tendrá cielos nublados variando a nubosidad parcial, donde la máxima alcanzará los 20 grados.

En ese sentido, el pronóstico es claro al señalar que las lluvias no volverán a la capital, al menos por lo que queda de semana.

Sin embargo, el portal meteorológico adelanta heladas para la región Metropolitana, donde las mínimas podrían bajar hasta los 3 grados durante el fin de semana.