Se suma a La Roja: Uruguay elimina a Perú del Mundial 2026 / EITAN ABRAMOVICH

Uruguay abrochó este jueves su quinta clasificación consecutiva a una Copa del Mundo.

El elenco de Marcelo Bielsa dependía de sí mismo para evitar cualquier otro contratiempo en la ruta al Mundial 2026.

En frente, Perú necesitaba obtener una victoria en el Centenario para mantener sus opciones de ir al repechaje, pero los del Rímac nunca fueron mayor oposición en el ritmo de juego.

La “Celeste” dominó el partido desde un comienzo y ya a los 14 minutos traspasó aquel control al marcador tras un certero cabezazo de Rodrigo Aguirre.

Uruguay bajó un poco el ritmo, administrando las cargas, pero evitando que Perú tuviera chances claras a su favor.

Así las cosas, ya los charrúas fueron insistiendo en su mayor intensidad y al minuto 58, Giorgian de Arrascaeta puso el 2-0 con un bombazo inatajable para Gallese.

Con Perú ya diezmado en la desesperación por el resultado, Uruguay selló el 3-0 con una arremetida de Federico Viñas, goleada que deja a Perú fuera de la próxima Copa del Mundo al estancarse en el penúltimo lugar, con 12 puntos.