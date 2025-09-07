;

VIDEOS. Eliminatorias Europeas: España arrasa, Alemania se recupera y un goleador hace historia por su país

Los hispanos aplastaron a Turquía, los germanos vencieron a Irlanda del Norte y Memphis Depay logró un récord en Países Bajos.

Carlos Madariaga

Eliminatorias Europeas: España arrasa, Alemania se recupera y un goleador hace historia por su país

Eliminatorias Europeas: España arrasa, Alemania se recupera y un goleador hace historia por su país / Agencia Getty

Este domingo se disputaron ocho partidos por la clasificatoria europea al Mundial 2026.

Uno de los resultados más destacados fue el paseo que concretó el campeón de la última Eurocopa, España.

En Konya, los de Luis de La Fuente mostraron todo su poderío para golear por 6-0 a Turquía.

La gran figura de los hispanos fue el volante del Arsenal, Mikel Merino, que se despachó con un triplete, incluyendo esta fantástica maniobra colectiva en el 2-0 parcial.

Pedri, con un doblete, Ferran Torres y Mikel Oyarzábal completaron la victoria con que España es líder claro del grupo E.

En tanto, Alemania recobró la memoria luego de su sorpresiva derrota contra Eslovaquia y venció 3-1 a Irlanda del Norte para sumar sus primeros tres puntos en el grupo A.

Serge Gnabry, Nadiem Amiri y Florian Wirtz, con un gran tiro libre, anotaron para la “Mannschaft”.

Otro de los hitos de la jornada clasificatoria lo marcó Países Bajos, que se impuso 3-2 a Lituania como visitante, llegando a los 10 puntos para liderar el grupo G.

Quien hizo historia fue el delantero del Corinthians, Memphis Depay, que abrió la cuenta para llegar a 51 goles con su selección, convirtiéndose en el máximo artillero de la “Naranja Mecánica”.

