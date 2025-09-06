Julian Nagelsmann a la selección de Alemania: “Quizás debamos centrarnos menos en la calidad y más en jugadores dispuestos a darlo todo en la cancha”

Alemania, a lo largo de la historia del fútbol, ha sido una de las mejores selecciones del mundo, pero actualmente atraviesa un momento complejo.

Las “Águilas” perdieron 2-0 ante Eslovaquia en el primer partido de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, lo que podría complicar sus opciones de clasificar a la Copa del Mundo en Norteamérica.

El primero en ser crítico con el nivel mostrado fue Julian Nagelsmann, entrenador de los alemanes, quien en conferencia de prensa dejó frases muy fuertes contra sus dirigidos.

“Confío en mis jugadores, pero todos deben entender que jugar con el freno puesto y ganar un tercio de los duelos no es suficiente. Quizás debamos centrarnos menos en la calidad y más en jugadores dispuestos a darlo todo en el campo”, señaló el exDT del Bayern Múnich.

El próximo partido de Alemania por las Eliminatorias será este domingo 7 de septiembre ante Irlanda del Norte, que en su debut venció a Luxemburgo por el Grupo A.