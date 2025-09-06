Se siguen disputando las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 y, como era de esperarse, la jornada no entregó grandes sorpresas, con Portugal e Inglaterra ganando de manera holgada.

Por el Grupo F, Portugal no tuvo piedad con Armenia y le propinó un categórico 5-0, con dobletes de Joao Félix (10′, 61′) y Cristiano Ronaldo (21′, 46′), además de un tanto de Joao Cancelo (32′).

CRISTIANO RONALDO, EL PIBE DE 40 🔥🐐



🙏 ¡No te retires nunca, Bicho!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dSFztCWNpU — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Con el triunfo, los “lusos” sumaron sus primeros tres puntos en la clasificación, mismos que obtuvo Hungría, que venció 2-0 a Irlanda en el otro duelo del grupo.

Por su parte, Inglaterra no tuvo problemas para imponerse 2-0 a Andorra, gracias a un autogol de Christian García (25′) y a la conquista de Declan Rice (67′).

LLEGÓ EL DE DECLAN: Rice ganó por arriba en soledad y, de cabeza, marcó el 2-0 de Inglaterra vs. Andorra. ¡EL BAMBINO CANTÓ CON TODO!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZepLuPj8J9 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Con este resultado, los dirigidos por Thomas Tuchel siguen invictos en el Grupo K, donde se mantienen en la cima con 12 puntos. El resto de la tabla lo completan Serbia en la segunda posición , Albania en la tercera y Andorra cierra sin puntos en fondo