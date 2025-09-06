;

VIDEOS. Eliminatorias Europeas: Portugal golea a Armenia con doblete de Cristiano Ronaldo e Inglaterra mantiene su invicto

Los lusos sumaron sus primeros tres puntos, mientras que los “Three Lions” han ganado sus cuatro partidos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Se siguen disputando las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 y, como era de esperarse, la jornada no entregó grandes sorpresas, con Portugal e Inglaterra ganando de manera holgada.

Por el Grupo F, Portugal no tuvo piedad con Armenia y le propinó un categórico 5-0, con dobletes de Joao Félix (10′, 61′) y Cristiano Ronaldo (21′, 46′), además de un tanto de Joao Cancelo (32′).

Con el triunfo, los “lusos” sumaron sus primeros tres puntos en la clasificación, mismos que obtuvo Hungría, que venció 2-0 a Irlanda en el otro duelo del grupo.

Por su parte, Inglaterra no tuvo problemas para imponerse 2-0 a Andorra, gracias a un autogol de Christian García (25′) y a la conquista de Declan Rice (67′).

Con este resultado, los dirigidos por Thomas Tuchel siguen invictos en el Grupo K, donde se mantienen en la cima con 12 puntos. El resto de la tabla lo completan Serbia en la segunda posición , Albania en la tercera y Andorra cierra sin puntos en fondo

