Para culminar las peores Eliminatorias Mundialistas en la historia de Chile, La Roja deberá recibir a Uruguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.

En vista de ese partido, Thomas Gillier respondió las preguntas de la prensa, señalando que, pese al nulo impacto que tendrá el encuentro en lo inmediato, el propósito será comenzar a marcar las bases del nuevo proceso en la selección.

“La importante en este nuevo proceso es generar una idea de juego. Es lo que estamos buscando con los pocos entrenamientos que llevamos. Sabemos que Uruguay es un rival difícil, que juega muy bien y está clasificado al mundial”, comenzó diciendo el arquero.

“Estoy muy contento en el club que me está tocando en este momento. Creo que es un lugar donde voy a poder evolucionar mucho en mi juego, pero ahora estoy enfocado en seguir aportando a la selección”, agregó.

Acerca del desafío con Vigouroux y Vicente Reyes por adueñarse del arco de La Roja, mencionó: “Hay una competencia muy buena, sana y positiva, que nos va a permitir evolucionar a los 3. Destaco también que hayan tres arqueros con roce internacional. Muy contento por el rendimiento de Lawrence ante Brasil”.

“Acá hay un grupo que está extremadamente receptivo a generar un nuevo proceso. Uno viene a la selección a crecer y competir. Estamos convencidos de que Chile debe recuperar su estatus a nivel internacional, pensando en el Mundial 2030 y la Copa América que viene”, sentenció Gillier.