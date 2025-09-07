Un resultado histórico obtuvo la selección chilena de creadores de contenido, que este fin de semana consiguió el segundo lugar en el Mundial de Fútbol de Influencers (Influencers World Cup Johor 2025) disputado en Malasia.

El equipo nacional cayó en la final frente a Francia, que se impuso gracias a un gol convertido en la instancia de penal shootout, definida antes del inicio oficial del encuentro.

El elenco francés levantó el primer trofeo de esta categoría luego de contener los intentos de Chile por igualar, donde destacó la participación de Roberto Gutiérrez, exgoleador de Universidad Católica, quien jugó como “leyenda” en el certamen. A pesar de sus esfuerzos y los de sus compañeros, no lograron evitar la derrota.

Previamente, La Roja de influencers había accedido a la final tras superar a Argentina en un disputado partido. Francia, por su parte, eliminó a España para llegar al último partido.

En el plantel chileno también estuvo presente el exseleccionado Mark González, quien integró el grupo en este inédito campeonato que reunió a creadores de contenido de diferentes países.

¿Qué dijeron los protagonistas del encuentro?

Tras la derrota, varios jugadores del equipo compartieron sus impresiones en redes sociales.

El exchico Yingo, Ariel Osses, expresó: “Nos retiramos con la frente en alto, sabiendo que este es solo el inicio de algo mucho más grande. Orgulloso de mi equipo, porque los desafíos que vienen nos van a encontrar más fuertes que nunca. Vamos por más”.

En tanto, el influencer Matías Olivares comentó: “Representamos a Chile con honor. Orgulloso de cada uno de mis compañeros, se dio la vida en la cancha, pero no se pudo, solo queda la tranquilidad de que solo Dios sabe por qué hace las cosas, confiar en que su plan es perfecto. Vamos por más”.