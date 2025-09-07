Deportes Concepción se ilusiona tras golear a Cobreloa: así está la tabla de la Primera B a seis fechas del final / Daniel Pino/UnoNoticias

En el cierre de la fecha 24 de la Primera B, cerca de 7 mil personas llegaron al Ester Roa Rebolledo para seguir a Deportes Concepción ante Cobreloa.

El “León de Collao” y los loínos desarrollaron un encuentro intenso bajo el cambiante clima del sur del país.

Aun cuando ambos elencos se propiciaron ciertas ocasiones, el cuadro local sacó ventaja al minuto 43 cuando el eterno Joaquín Larrivey abrió la cuenta mediante golpe de cabeza.

💪⚽🦁💜 ¿Dos cabezazos en el área? ¡GOL! ¿Y si está el Bati? ¡Con mayor razón!



Joaquín Larrivey anotó un gran tanto de cabeza, para que Deportes Concepción tome ventaja sobre Cobreloa en este #MatchdayDomingo.



Joaquín Larrivey anotó un gran tanto de cabeza, para que Deportes Concepción tome ventaja sobre Cobreloa en este #MatchdayDomingo.

En el complemento, Cobreloa no tuvo mayores chances como amagar el triunfo loíno, aunque a medida que fue avanzando el reloj, los de César Bravo fueron haciendo retroceder en el campo a los lilas.

Sin embargo, el argentino Ángel Gillard fue la clave para la tranquilidad de Deportes Concepción, pues tras su ingreso a la cancha a los 81 minutos, cerró dos contragolpes a los 83 y 86 en favor del cuadro penquista. En los descuentos, Joaquín Larrivey selló la fiesta bajo la lluvia para el 4-0.

La tabla de posiciones de la Primera B, al “rojo vivo”

Con esta victoria, Deportes Concepción llegó a 35 puntos, igualando a Cobreloa en la sexta posición de la tabla, pero con mejor diferencia de gol.

Así las cosas, la batalla por el ascenso se sigue estrechando a seis fechas del final.

Universidad de Concepción es líder, con 42 puntos, seguido de Deportes Copiapó, apenas un punto abajo. Luego, a cuatro puntos, está Santiago Wanderers.

Y ampliando la mirada hasta la Liguilla de Ascenso, el octavo lugar lo ocupa Deportes Recoleta, con 32 puntos, pero hasta Unión San Felipe y Magallanes, con 26 unidades, tienen chances de llegar a la postemporada.