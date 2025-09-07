;

“No hay de dónde agarrarse”: el pesimismo en Palestino en la lucha por dar caza a Coquimbo Unido

El entrenador de los árabes, Lucas Bovaglio, lamentó la falta de eficacia ofensiva del equipo y reconoció lo complejo de la pelea por el título tras caer ante Cobresal.

Carlos Madariaga

Franco Lira

"No hay de dónde agarrarse": el pesimismo en Palestino en la lucha por dar caza a Coquimbo Unido

Palestino tenía que ponerse al día este domingo en el Campeonato Nacional 2025 al visitar a Cobresal.

Sin embargo, en la altura de El Salvador, los árabes no mostraron su mejor rendimiento y terminaron perdiendo 2-1.

ADN

“No fuimos el Palestino que solemos ser. Estuvimos incómodos gran parte del primer tiempo, con el viento, que sopló fuerte. Me ilusionó cómo nos paramos al comienzo, pero fuimos perdiendo la pelota y Cobresal comenzó a tener espacios. El gol del primer tiempo nos costó asimilarlo”, reconoció en conferencia de prensa el DT del elenco tetracolor, Lucas Bovaglio.

“Intentamos con algunas variantes que no terminaron de solucionar los problemas que teníamos adentro. Estamos en un momento en que el equipo ofensivamente no está bien. Nos cuesta demasiado hacer un gol”, aseguró en torno a un equipo que está segundo, pero a 14 puntos del líder, Coquimbo Unido.

Pese a que faltan ocho fechas para el final, el entrenador de Palestino fue realista en torno a las chances de pelear el título.

“Matemáticamente la posibilidad está. No dependemos de nosotros. El puntero está realmente muy bien y no hay de dónde agarrarse, no le hacen goles, de visita no pierde y ha construido una localía realmente fuerte. Es difícil que se caigan abruptamente y nosotros estamos en la irregularidad que tiene la mayoría, pero intentaremos sumar la mayor cantidad de puntos posible”, concluyó Lucas Bovaglio.

