Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de septiembre, y quién transmite?

Hoy, domingo 7 de septiembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de estos encuentros serán por la jornada 24 de la Primera B y otros dos cerrarán la fecha 19 de la Segunda División Profesional.

Además, se desarrollará un juego pendiente por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2025 y un partido que iniciará las semifinales de la Copa Chile 2025.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 7 de septiembre a las 12:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñan, donde Deportes Antofagasta enfrentará a Santiago Morning, con arbitraje de Mathías Riquelme y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Joaquín Muñoz García, Deportes Santa Cruz se medirá con Magallanes. Felipe González será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de la jornada será a contar de las 17:30 horas, en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción jugará con Cobreloa. Fernando Véjar será el juez de la contienda, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará su acción a las 12:30 horas, cuando Santiago City reciba a Concón National en el Municipal de Lo Barnechea, con arbitraje de Yerko Montenegro y transmisión de La Liga 2D.

El otro duelo del día se desarrollará desde las 15:00 horas, en el Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, donde General Velásquez jugará ante Deportes Puerto Montt. Francisco Gaggero dirigirá el encuentro, que será transmisión de La Liga 2D.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División aprovechará el parón por Eliminatorias para comenzar a ponerse al día con el juego que animarán, desde las 15:00 horas, Cobresal y Palestino en el estadio El Cobre. José Cabero dirigirá el compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Copa Chile 2025

Este domingo arrancarán las semifinales del torneo, con un choque de dos que pelean por evitar el descenso. En el Lucio Fariña de Quillota, desde las 20:00 horas, Deportes Limache recibirá a Deportes La Serena, choque que será dirigido por Claudio Díaz y que será transmisión de TNT Sports Premium.