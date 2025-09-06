;

VIDEO. Deportes Copiapó dilapida su ventaja en el sur y la posibilidad de ser líder exclusivo de la Primera B

Deportes Temuco mostró carácter para remontar un 0-2 en casa con un jugador menos todo el segundo tiempo.

Carlos Madariaga

Deportes Copiapó dilapida su ventaja en el sur y la posibilidad de ser líder exclusivo de la Primera B

Deportes Copiapó dilapida su ventaja en el sur y la posibilidad de ser líder exclusivo de la Primera B / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

La batalla por el título de la Primera B sumó este sábado un esperado desenlace en el cierre de la jornada.

Todo considerando que Deportes Copiapó dependía de sí mismo para superar en la cima de la tabla a la Universidad de Concepción.

Para ello, visitaron a Deportes Temuco, elenco que no ganaba desde hace seis fechas.

En el primer tiempo, todo parecía a pedir de boca para el “León de Atacama”, que se fue al descanso en ventaja tras un afortunado autogol de Gonzalo Villegas al minuto 45. A eso se sumaba el hecho de tener un jugador más en cancha tras la expulsión, en los descuentos del primer lapso, de Vicente Lavín.

Para mejor, Enzo Fernández parecía sellar la victoria de Deportes Copiapó al minuto 71.

Sin embargo, con mucho amor propio, Deportes Temuco logró en ocho minutos el empate tras los tantos de Matías Donoso a los 85 minutos y de Felipe Reynero a los 93.

Con el 2-2 final, los del norte se quedaron en el segundo lugar de la tabla, con 41 puntos, a un punto de la Universidad de Concepción; mientras que el “Indio Pije” llegó al undécimo lugar al completar 28 unidades.

