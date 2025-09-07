Santiago Morning se sigue complicando con el descenso en la Primera B / Cristofer Devia/ Uno noticias

Santiago Morning se complica cada vez más en la batalla por evitar el descenso en la Primera B, donde ha debido bregar dese el inicio de año con la resta de 9 puntos con que fue castigado por el Tribunal de Disciplina.

El “Chaguito” remontó rápidamente en la temporada aquel castigo, pero ha ido perdiendo terreno en la tabla al punto de seguir como colista en la tabla.

De hecho, este domingo, el cuadro microbusero completó su cuarta derrota seguida en la Primera B.

En su visita al Regional Calvo y Bascuñán, y pese a que Deportes Antofagasta sufrió dos expulsiones, los “pumas” terminaron goleando por 4-0.

Christian Bravo, Byron Nieto, Ignacio Jara y Tobías Figueroa anotaron los tantos para el elenco nortino, llevando a Santiago Morning a completar ya seis fechas seguidas sin victorias en el ascenso, estancándose en 18 unidades.

📹⚽🇨🇱 ¡Los goles de Los Pumas!



Les dejamos el compacto con los mejores momentos del triunfo 4-0 de Deportes Antofagasta ante Santiago Morning, por la fecha 24 de la #LigaDeAscensoCaixun 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la… pic.twitter.com/29GCnMD6bm — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 7, 2025

Magallanes toma aire

El “Manojito de Claveles” aprovechó la caída de Santiago Morning y completó su segunda victoria seguida en Primera B.

El uruguayo Facundo Peraza fue la gran figura para los “carabeleros” luego de anotar el doblete que, sumado al tanto de Carlos Muñoz, les permitió lograr la victoria 3-0 sobre Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García.

Con este resultado, Magallanes llegó a los 26 puntos, alejándose ocho unidades de la zona de descenso, mientras que el cuadro de la región de O’Higgins se complicó al estancarse en el antepenúltimo lugar de la tabla, con 25 unidades.