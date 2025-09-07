;

VIDEO. Santiago Morning se sigue complicando con el descenso en la Primera B

El “Chaguito” fue goleado por Antofagasta, resultado que fue aprovechado por Magallanes para tomar aire en la zona baja de la tabla.

Carlos Madariaga

Santiago Morning se sigue complicando con el descenso en la Primera B

Santiago Morning se sigue complicando con el descenso en la Primera B / Cristofer Devia/ Uno noticias

Santiago Morning se complica cada vez más en la batalla por evitar el descenso en la Primera B, donde ha debido bregar dese el inicio de año con la resta de 9 puntos con que fue castigado por el Tribunal de Disciplina.

El “Chaguito” remontó rápidamente en la temporada aquel castigo, pero ha ido perdiendo terreno en la tabla al punto de seguir como colista en la tabla.

Revisa también:

ADN

De hecho, este domingo, el cuadro microbusero completó su cuarta derrota seguida en la Primera B.

En su visita al Regional Calvo y Bascuñán, y pese a que Deportes Antofagasta sufrió dos expulsiones, los “pumas” terminaron goleando por 4-0.

Christian Bravo, Byron Nieto, Ignacio Jara y Tobías Figueroa anotaron los tantos para el elenco nortino, llevando a Santiago Morning a completar ya seis fechas seguidas sin victorias en el ascenso, estancándose en 18 unidades.

Magallanes toma aire

El “Manojito de Claveles” aprovechó la caída de Santiago Morning y completó su segunda victoria seguida en Primera B.

El uruguayo Facundo Peraza fue la gran figura para los “carabeleros” luego de anotar el doblete que, sumado al tanto de Carlos Muñoz, les permitió lograr la victoria 3-0 sobre Deportes Santa Cruz en el Joaquín Muñoz García.

Con este resultado, Magallanes llegó a los 26 puntos, alejándose ocho unidades de la zona de descenso, mientras que el cuadro de la región de O’Higgins se complicó al estancarse en el antepenúltimo lugar de la tabla, con 25 unidades.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad