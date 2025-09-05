Pase a cuartos de Copa Sudamericana pero millonarias pérdidas: esta es la cantidad de dinero que perderá la U tras el agridulce fallo de Conmebol

La Universidad de Chile vivió un fallo agridulce tras la resolución de la Conmebol por los incidentes ocurridos en el duelo contra Independiente de Avellaneda.

El organismo decidió descalificar al cuadro argentino y dar el pase directo a los azules a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentarán a Alianza Lima.

El beneficio deportivo vino acompañado de un duro castigo económico e institucional. La “U” deberá disputar sus próximos siete partidos de local en torneos Conmebol sin público y, adicionalmente, sus hinchas no podrán acompañar al equipo en siete compromisos como visitante.

En total, el club quedará sin presencia de sus seguidores en 14 encuentros internacionales.

¿Cuánto perderá la U?

A ello se suma una multa de 270 mil dólares (cerca de 262 millones de pesos), que será descontada de los ingresos por televisación y patrocinio.

Más grave aún, Azul Azul calcula que la prohibición de asistencia significará pérdidas aproximadas de entre 6 y 7 millones de dólares en venta de entradas.

El presidente de la concesionaria, Michael Clark, expresó su malestar: “Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante este año”. La directiva adelantó que ya prepara una apelación para intentar reducir las sanciones.

En lo deportivo, la U visitará a Alianza Lima el 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, y la revancha está programada para el 25 del mismo mes, con el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso como principal alternativa para recibir el compromiso en Chile.