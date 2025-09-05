;

AUDIO. “Sí, hay una parte que nos afecta”: presidente de Alianza Lima comentó el fallo de Conmebol favorable a la U

Jorge Zúñiga, mandamás del club peruano, conversó con ADN Deportes y anticipó el duelo ante los azules.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Jorge Zúñiga, presidente de Alianza Lima, en conversación con ADN Deportes

Jorge Zúñiga, presidente de Alianza Lima, en conversación con ADN Deportes

07:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alianza Lima será el rival de la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol, que decidió eliminar a Independiente de la competencia. ADN Deportes conversó en exclusiva con Jorge Zúñiga, presidente del club peruano, quien comentó que, en parte, la situación afectó a su equipo.

“Alianza Lima nunca tomó una postura respecto a los lamentables acontecimientos que se suscitaron en Avellaneda. Con respecto al fallo, el tiempo dirá si las sanciones fueron las idóneas”, comenzó diciendo.

Sí hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante. Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas ‘alianzistas’ ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, agregó.

Revisa también:

ADN

Acerca de las declaraciones de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, quien dijo que ellos preferían que tanto la U como Independiente fueran eliminados y que ellos jueguen directamente las semifinales, señaló: “Todo pronunciamiento ha sido independiente a una postura institucional. Gorosito puede opinar, pero hay otros hinchas que quieren ganar jugando”.

“En el caso de Alianza, el tema de la seguridad se entrega a la Policía Nacional dentro del estadio. Si vamos a pedirles a las autoridades chilenas que nos brinden garantías, porque obviamente hay que tener un resguardo a la luz de los acontecimientos. Hay que evitar que la calentura de una hinchada impida el desarrollo de un evento deportivo”, continuó sobre el planteamiento de seguridad que trabajan para recibir a los azules.

Acerca de la rivalidad que existe entre la U y el club que dirige, sentenció: “En estas instancias, uno se concentra más en el fútbol que en esas rivalidades. Uno se prepara para enfrentar a rivales difíciles”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad