Alianza Lima será el rival de la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol, que decidió eliminar a Independiente de la competencia. ADN Deportes conversó en exclusiva con Jorge Zúñiga, presidente del club peruano, quien comentó que, en parte, la situación afectó a su equipo.

“Alianza Lima nunca tomó una postura respecto a los lamentables acontecimientos que se suscitaron en Avellaneda. Con respecto al fallo, el tiempo dirá si las sanciones fueron las idóneas”, comenzó diciendo.

“Sí hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante. Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas ‘alianzistas’ ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, agregó.

Acerca de las declaraciones de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, quien dijo que ellos preferían que tanto la U como Independiente fueran eliminados y que ellos jueguen directamente las semifinales, señaló: “Todo pronunciamiento ha sido independiente a una postura institucional. Gorosito puede opinar, pero hay otros hinchas que quieren ganar jugando”.

“En el caso de Alianza, el tema de la seguridad se entrega a la Policía Nacional dentro del estadio. Si vamos a pedirles a las autoridades chilenas que nos brinden garantías, porque obviamente hay que tener un resguardo a la luz de los acontecimientos. Hay que evitar que la calentura de una hinchada impida el desarrollo de un evento deportivo”, continuó sobre el planteamiento de seguridad que trabajan para recibir a los azules.

Acerca de la rivalidad que existe entre la U y el club que dirige, sentenció: “En estas instancias, uno se concentra más en el fútbol que en esas rivalidades. Uno se prepara para enfrentar a rivales difíciles”.