“Rompí una amistad con Gustavo Álvarez, le dije que no me llame más... Fue un fallo injusto para Independiente”

Los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, siguen generando repercusiones.

Tras la cancelación del encuentro y el fallo de la Conmebol que descalificó al “Rojo” y clasificó a la U a los cuartos de final del torneo, se generó un intenso debate en Argentina y Chile sobre la responsabilidad de ambos clubes y la justicia de la sanción.

En ese escenario, el periodista argentino Daniel Baretto, con extenso paso por Radio La Red, reveló que cortó su relación de amistad con el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez.

“Yo rompí una amistad. Soy honesto. Apenas terminó la conferencia de prensa del DT de U. de Chile le escribí, me llamó de vuelta y le dije que no me llame nunca más. Me pareció una agachada lo que hizo el técnico Gustavo Álvarez”, relató el comunicador trasandino en diálogo con el programa partidario ‘De la cuna al infierno’.

“Lo conozco del barrio, de cuando era técnico de Temperley, fuimos a comer. Quizás está mal que lo diga, pero está muerto para mí. No por lo que siento por Independiente, fue una agachada y se lo hubiera dicho en cualquier club”, agregó.

Además, Baretto contó cómo vivió la denominada ‘barbarie de Avellaneda’: “Estaba con mi pibe en la Garganta, me explotó una bomba a 20 metros y debí llevarlo al otorrino”.

“Lo cuento porque estuve ahí y no laburando. Es una gran mentira que fue solamente culpa de Independiente. Fue un fallo injusto”, finalizó.