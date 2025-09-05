En Avellaneda son todas caras largas luego de que la Conmebol decidiera dar por clasificada a la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras la violencia vivida en el Libertadores de América.

Tal es la indignación de los hinchas del “Rojo” con su dirigencia por lo sucedido, que durante la jornada de este viernes, iniciaron una manifestación afuera de la sede del club en Buenos Aires.

Alrededor de un centenar de fanáticos se movilizaron con trompetas, banderas y lienzos en contra de la directiva, encabezada por el presidente Néstor Grindetti, quien ya colmó la paciencia de todos en Avellaneda.

El cántico que más resonó fue el mítico “que se vayan todos”, aunque también se escucharon consignas en alusión a Chile, con el conocido “no se olvida la traición de las Malvinas”.

A pesar de que Independiente apelará el fallo de la Conmebol, no existe mucha ilusión en Argentina respecto a que la situación se revierta a favor del “Rey de Copas”.