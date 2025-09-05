;

Ministra Aguilera se pronuncia sobre torturas en Hospital de Osorno y lanza fuerte advertencia: “No me extrañaría que se denunciaran otros asuntos”

La titular de Salud confirmó una investigación en curso, sumarios por responsabilidades y medidas para garantizar sanciones.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se pronunció por primera vez sobre la denuncia de torturas contra un trabajador del Hospital de Osorno, ocurrida entre 2018 y 2020 y que esta semana se hizo pública.

Según informó, los cuatro trabajadores implicados fueron detenidos por la PDI y formalizados por la Fiscalía, mientras que el Minsal ordenó su destitución inmediata mediante decreto.

Aguilera calificó los hechos de “deleznables” y explicó las medidas adoptadas: “Yo envié una persona especialmente, un abogado de mi gabinete, a que fuera a mirar todos los procesos que está realizando el Servicio de Salud y el Hospital".

“No me extrañarían más denuncias”

La secretaria de Estado agregó que otro sumario investigará si existió responsabilidad de las autoridades del hospital durante el período en que ocurrieron los abusos.

La ministra enfatizó la gravedad de los hechos en un entorno que debería velar por la salud: “Si bien no es personal que se dedique a la atención de salud, ellos están trabajando en un ambiente que es para cuidar la vida y la salud de las personas, y no para el abuso o para la tortura".

Además, advirtió que no descarta que puedan surgir nuevas denuncias similares: "No me extrañaría que se denunciaran otros asuntos, y con todos ellos vamos a establecer la misma vara, la misma condena y el mismo castigo".

