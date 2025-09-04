;

Detienen a 3 de los 4 exfuncionarios del Hospital de Osorno acusados de torturar a trabajador con TEA

Tras la revelación de los registros que muestran brutales agresiones entre 2018 y 2020, el Ministerio de Salud confirmó la destitución de los implicados.

Martín Neut

Marcelo Opitz

La Fiscalía de Osorno, junto a la Policía de Investigaciones, detuvo a tres exfuncionarios del Hospital Base acusados de torturar a un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Según fuentes de Radio ADN, un cuarto implicado continúa prófugo, aunque su arresto podría concretarse en las próximas horas, según informó la fiscal jefe de la comuna, María Angélica De Miguel.

La fiscal De Miguel señaló que “podemos confirmar que la tarde del día de hoy se solicitaron cuatro órdenes de detención respecto a las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno”.

“De ellas, tres ya han sido ejecutadas por la Policía de Investigaciones, restando una persona que aún está siendo buscada en la ciudad”, señaló la persecutora.

De Miguel precisó que los tres detenidos serán puestos a disposición de la justicia. “Estas personas pasarán mañana a audiencia de control de detención”, indicó.

Mañana será la formalización

Los hechos salieron a la luz tras la difusión en redes sociales de registros audiovisuales que muestran agresiones ocurridas entre 2018 y 2020.

En las imágenes se aprecia a la víctima maniatada, rapada en contra de su voluntad y sometida a calor en distintas partes de su cuerpo.

El Ministerio de Salud confirmó que los cuatro funcionarios involucrados ya fueron destituidos de sus cargos. La formalización de los detenidos está programada para este viernes 5 de septiembre.

