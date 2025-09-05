;

Bancada de RN solicita al Presidente Boric mediante una carta que retire la urgencia al proyecto de aborto legal

Los parlamentarios opositores argumentan que la iniciativa responde más a intereses electorales que a prioridades reales de las mujeres y del país.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando que reconsidere su decisión de dar urgencia al proyecto de aborto legal.

Según el oficio ingresado a la Cámara de Diputados el día miércoles, los parlamentarios advierten que la iniciativa “parece responder más a lógicas electorales que a necesidades reales del país”.

Los legisladores sostienen que el uso de urgencia “debilita la seriedad institucional y desvía recursos legislativos de asuntos que afectan directamente la vida cotidiana de las familias chilenas”.

Debe “estar a la altura del cargo

Además, agregan que, en la recta final del gobierno, el Presidente Boric debe “estar a la altura del cargo y gobernar para la totalidad de los chilenos, proyectando un legado que supere la lógica del 25% que a ratos parece concentrar la agenda gubernamental”.

La bancada critica que el proyecto “no representa una demanda transversal de las mujeres chilenas” y plantea que estas priorizan “educación, vivienda, protección social, salud materna y justicia ante la violencia”, antes que la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ello, instan al Mandatario a orientar los esfuerzos parlamentarios hacia “iniciativas que respondan a las verdaderas necesidades que aquejan hoy al país y a las mujeres chilenas”.

