Fernando Ortiz, ex “Gato Juanito”, se une al equipo presidencial de Johannes Kaiser

El actor que se saltó a la fama en Cachureos colaborará en entrenamientos y simulaciones para el próximo debate.

Fernando Ortiz, recordado por interpretar al “Gato Juanito” en el programa infantil Cachureos entre 1993 y 1995, ha dado un giro radical en su carrera al incorporarse al mundo político.

Hoy forma parte del equipo que prepara al candidato presidencial Johannes Kaiser para su participación en el debate televisivo del próximo 10 de septiembre en Chilevisión.

Según consiga Ex-Ante, Ortiz trabaja junto a un equipo multidisciplinario compuesto por periodistas como Karen Unda e Israel Vilches, el historiador Jorge Marchant, la directora de comunicaciones Taryn Coopman y la especialista en colorimetría Isidora Undurraga.

Este grupo se encarga de simular escenarios de debate, actuando como moderadores y contrincantes, con el objetivo de entrenar a Kaiser en distintos formatos y preguntas difíciles.

Usuario de redes sociales lo han apodado un “gato libertario”, en referencia tanto a su antiguo personaje como a su nueva faceta en la esfera política.

