La Gran Fonda vuelve al Parque O’Higgins: tendrá más de 300 puestos y 23 shows en vivo

Con seguridad reforzada, accesos controlados y Metro directo al parque, la fiesta busca ser tan segura como entretenida.

Javiera Rivera

Las Fiestas Patrias ya se sienten en la capital y el Parque O’Higgins se alista para recibir a miles de asistentes en La Gran Fonda de Chile, el evento dieciochero más esperado del país.

Este año, el cartel artístico reúne a 23 shows en vivo que van desde la cumbia con Leo Rey, Amar Azul y Viking 5, hasta el folclor con Los Vásquez y Los Charros de Lumaco.

También habrá espacio para el género urbano con Gino Mella y Nickoog Clk, además de homenajes a Zalo Reyes y Los Prisioneros.

Además, más de 300 puestos de comida ofrecerán clásicos como empanadas, anticuchos, pastel de choclo, mariscales y el infaltable terremoto. Todos los locales contarán con permisos sanitarios.

Una fonda pensada en la familia

Habrá cuecódromo, juegos infantiles, presentaciones de teatro y espectáculos para grandes y chicos, entre ellos Christell y el regreso de Cachureos con sus personajes más queridos.

Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que esta edición contará con “accesos controlados, Carabineros, seguridad privada y nuevas tecnologías”.

La animación estará a cargo de Alejandro Arriagada y Nachito Pop, quienes prometen un ambiente festivo y cercano al público. Las entradas ya están disponibles en Ticketplus, con descuentos especiales hasta el 31 de agosto.

